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30 березня • оновлено в 11:34
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Ємельяненко під крапельницею: з'явилося несподіване відео з бійцем ММА

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Російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко показав відео, на якому він лежить під крапельницею.

Процедура виявилася відновлювальною, зі здоров'ям у 38-річного спортсмена виявилося все в порядку.

"Ось під крапельницею лежу, відновлююся. Вітаміни капаю, все нормально зі здоров'ям. Не переживайте. Завтра трудовий тиждень почнеться. Займайтеся спортом, не хворійте", – сказав 38-річний боєць у себе в Instagram.

24 липня Ємельяненко проведе бій проти Магомеда Ісмаїлова. Поєдинок повинен був відбутися раніше, але його перенесли через пандемію коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Ємельяненко заявив, що знаходиться в пошуках нареченої, опублікувавши у себе в Instagram фотографію з голим торсом.

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Автор
Денис Карпов
Тема
MMA
Особа
Олександр Емельяненко
Місце
Росія
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