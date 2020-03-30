Ємельяненко під крапельницею: з'явилося несподіване відео з бійцем ММА

Російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко показав відео, на якому він лежить під крапельницею.

Процедура виявилася відновлювальною, зі здоров'ям у 38-річного спортсмена виявилося все в порядку.

"Ось під крапельницею лежу, відновлююся. Вітаміни капаю, все нормально зі здоров'ям. Не переживайте. Завтра трудовий тиждень почнеться. Займайтеся спортом, не хворійте", – сказав 38-річний боєць у себе в Instagram.

24 липня Ємельяненко проведе бій проти Магомеда Ісмаїлова. Поєдинок повинен був відбутися раніше, але його перенесли через пандемію коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Ємельяненко заявив, що знаходиться в пошуках нареченої, опублікувавши у себе в Instagram фотографію з голим торсом.

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