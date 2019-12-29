Ємельяненко отримав травму

Російський суперважкоатлет Bellator Федір Ємельяненко здобув незначне пошкодження під час бою проти Куінтон Джексона.

"Федір отримав травму ноги при ударі, коли Джексон захистився. Думаємо, що травма незначна, є гематома. Федір трохи кульгає", – цитує ТАСС члена команди Ємельяненко.

Новини Оцінені шанси Кадирова в бою проти Ємельяненка

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ємельяненко (39–6–1) в суботу, 28 грудня, нокаутував представника США Куінтон Джексона (37–14–0).

Головний бій на японському турнірі Bellator 237 пройшов на "Сайтама Супер Арена" і завершився в першому ж раунді нокаутом від росіянина.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!