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29 грудня • оновлено в 15:01
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Ємельяненко отримав травму

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Російський суперважкоатлет Bellator Федір Ємельяненко здобув незначне пошкодження під час бою проти Куінтон Джексона.

"Федір отримав травму ноги при ударі, коли Джексон захистився. Думаємо, що травма незначна, є гематома. Федір трохи кульгає", – цитує ТАСС члена команди Ємельяненко.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Ємельяненко (39–6–1) в суботу, 28 грудня, нокаутував представника США Куінтон Джексона (37–14–0).

Головний бій на японському турнірі Bellator 237 пройшов на "Сайтама Супер Арена" і завершився в першому ж раунді нокаутом від росіянина.

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Автор
Максим Богданов
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