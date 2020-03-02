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2 березня • оновлено в 23:31
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Ємельяненко остаточно відхрестився від брата

5.1т
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Російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Олександр Ємельяненко вчергове заявив про те, що в його взаєминах із братом Федором поставлена крапка.

Спортсмени кілька років ворогують і не спілкуються, а останнім часом влаштували справжній скандал у пресі. Зокрема, Федір заявив про те, що брат для нього помер, а Олександр порадив тому закрити рота.

Федір і Олександр Ємельяненки

Федір і Олександр Ємельяненки

Facebook Олександра Ємельяненка

"Я його попросив, щоб він сходив до храму, за покійних свічку поставив – за мене. Тому тема з братом закрита", – сказав Олександр Ємельяненко в інтерв'ю "П'ятому каналу", передає Чемпионат.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський боєць ММА Сергій Харитонов розповів про те, що Олександр Ємельяненко намагався зґвалтувати дружину самбіста національної збірної РФ. Він також назвав колегу небезпечним для суспільства.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
MMA
Особи
Федір Ємельяненко Олександр Емельяненко
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