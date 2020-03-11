Ємельяненко описав, як його бив Кадиров

Російський боєць змішаного стилю (ММА) Олександр Ємельяненко розповів, як проходили його боксерські поєдинки з головою Чеченської республіки Рамзаном Кадировим.

Ємельяненко і Кадиров @alexemelyanenko

Ємельяненко заявив, що Кадиров не виявився "хлопчиком для биття". "Перекладає він мене з лівої руки на праву", - описав боєць. Він також зазначив форму глави Чечні і підкреслив, що той весь час займається спортом. "Він не боїться того, що я на голову вище, що я професійний спортсмен. Він йде, атакує і б'є", - розповів Ємельяненко в інтерв'ю Sport24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 березня Олександр Ємельяненко влаштував розборки в мережі, грубо відповівши на слова Тіни Канделакі, які з'явилися у неї в "Яндекс.Дзен".

Через день Ємельяненко записав відео з главою Чечні Рамзаном Кадировим, в якому вибачився за те, що назвав гендиректора "Матч ТВ" Тіну Канделакі "дурепою".

За цей ролик Кадирова висміяли в мережі.

Нагадаємо, що бій між бійцем MMA і чеченським управлінцем, який повинен відбутися за правилами боксу, запланований на 2020 рік.

Кадиров пообіцяв нокаутувати Олександра Емельяненка в п'ятому раунді своїм єдиним і першим ударом в поєдинку.

Ємельяненко зухвало відреагував на виклик Рамзана. При цьому сам глава Чечні зазначив, що обидва суперники зможуть добре заробити за поєдинок.

Свій останній бій Олександр Ємельяненко виграв у важкоатлета Михайла Кокляева, нокаутувавши його в першому раунді.

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