Ємельяненко обколов пузо, йому у стриптиз треба, – російський боєць ММА

Олександр Чеканов Інші види спорту 22:40, 11.09.2020 Оновлено: 23:40, 11.09.2020

Відомий російський боєць змішаних єдиноборств Сергій Харитонов висміяв свого співвітчизника Олександра Ємельяненка за поєдинок проти Магомеда Ісмаїлова.

Ємельяненко-молодший програв нокаутом у третьому раунді, а Харитонов заявив, що тому слід завершити кар'єру.

"Не раз говорив про це в інтерв'ю: Ємельяненко обколов пузо гормоном росту... У стриптиз, напевно, зібрався. Олександру у стриптиз треба. Він уже відомий, популярний. Акуратно там десь потанцює, похизується красиво, і дівчата багаті будуть його з собою забирати. Ось це його специфіка", – цитує Харитонова sport24.ru.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Ємельяненко не зміг самостійно зайти до літака після поразки від Ісмаїлова.

Коментувати
Спорт Інші види спорту

Дивіться також

Кількість "єдинників" потрібно урізати, а за зарплати в конвертах жорстко штрафувати: як вивести економіку України з тіні

"Ми починаємо дипломатичну війну". Обшук посла України в Білорусі потрапив на відео

Тимошенко поборола коронавірус

Гай – про зрив інспекції на Донбасі: Росія готується розширити агресію в годину "Ч"

У Росії влаштували змагання з копання могил на швидкість. Відео