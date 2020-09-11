Ємельяненко обколов пузо, йому у стриптиз треба, – російський боєць ММА

Відомий російський боєць змішаних єдиноборств Сергій Харитонов висміяв свого співвітчизника Олександра Ємельяненка за поєдинок проти Магомеда Ісмаїлова.

Ємельяненко-молодший програв нокаутом у третьому раунді, а Харитонов заявив, що тому слід завершити кар'єру.

"Не раз говорив про це в інтерв'ю: Ємельяненко обколов пузо гормоном росту... У стриптиз, напевно, зібрався. Олександру у стриптиз треба. Він уже відомий, популярний. Акуратно там десь потанцює, похизується красиво, і дівчата багаті будуть його з собою забирати. Ось це його специфіка", – цитує Харитонова sport24.ru.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Ємельяненко не зміг самостійно зайти до літака після поразки від Ісмаїлова.

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