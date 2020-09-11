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Ємельяненко обколов пузо, йому у стриптиз треба, – російський боєць ММА

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Інші види спорту
1,9 т.
Олександр Ємельяненко

Відомий російський боєць змішаних єдиноборств Сергій Харитонов висміяв свого співвітчизника Олександра Ємельяненка за поєдинок проти Магомеда Ісмаїлова.

Ємельяненко-молодший програв нокаутом у третьому раунді, а Харитонов заявив, що тому слід завершити кар'єру.

"Не раз говорив про це в інтерв'ю: Ємельяненко обколов пузо гормоном росту... У стриптиз, напевно, зібрався. Олександру у стриптиз треба. Він уже відомий, популярний. Акуратно там десь потанцює, похизується красиво, і дівчата багаті будуть його з собою забирати. Ось це його специфіка", – цитує Харитонова sport24.ru.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Ємельяненко не зміг самостійно зайти до літака після поразки від Ісмаїлова.

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MMAОлександр Емельяненко
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