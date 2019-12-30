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30 грудня • оновлено в 10:47
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Ємельяненко нокаутував Джексона: спортивні підсумки 29 грудня

1.6т
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Знаменитий російський боєць ММА Федір Ємельяненко здобув чергову перемогу страшним нокаутом, а "Вест Хем" Андрія Ярмоленка оголосив про звільнення головного тренера.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 29 грудня.

Крім того, футболіст збірної України відмовився грати в "Зеніті". Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
MMA
Особи
Джервонта Девiс Андрій Ярмоленко Федір Ємельяненко
Теги
ФК Вест Хем Збірна України з футболу
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