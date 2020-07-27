Ємельяненко не зміг самостійно зайти в літак після бою з Ісмаїловим

Російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко не зміг самостійно зайти в літак на наступний день після програного бою на ACA 107 проти Магомеда Ісмаїлова.

У мережі з'явилося відео, на якому перед посадкою на рейс бійця ведуть під руки двоє людей, а сам Ємельяненко-молодший ледве тримається на ногах.

Нагадаємо, що після поєдинку з Ісмаїловим у Олександра був зламаний ніс, проте проблем з ходьбою не спостерігалося. Саме тому в коментарях не сумніваються, що росіянин перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

"Синій, як ізолента! Зірвався. Горбатого могила виправить", "В своєму стилі", "Він же говорив, що рік пити не буде", "Алкоголь до добра не доведе".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ємельяненко відмовився зараховувати собі поразку в бою проти Ісмаїлова.