Ємельяненко лаконічно прокоментував поразку Ісмайлову

Ємельяненко прокоментував свою поразку на - Ісмаїлов.

Російський боєць змішаного стилю Олександр Ємельяненко був небагатослівний після сенсаційної поразки від Магомеда Ісмаїлова в головному бою шоу Absolute Championship Akhmat – АСА-107.

"Все проходить, і це пройде", – заявив він після бою.

Як повідомляв OBOZREVATEL 24 липня Ісмаїлов нокаутував суперника в третьому раунді протистояння. Рефері зупинив бій після того, як Ємельяненко пропустив серію ударів.

Пізніше було опубліковано повне відео цієї зустрічі.

Ісмаїлов кинув виклик Ємельяненко в грудні 2019 року. Поєдинок повинен був відбутися в квітні. Однак через пандемію турнір за участю бійців було вирішено відкласти.