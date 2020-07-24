Ємельяненко – Ісмаїлов: весь бій АСА-107 на відео
Ісмаїл Магомедов після перемоги над Ємельяненком. Absolute Championship Akhmat
Росіянин Олександр Ємельяненко програв співвітчизнику Магомеду Ісмаїлову у головному бою шоу Absolute Championship Akhmat – ACA-107.
Поєдинок у важкій ваговій категорії пройшов у Сочі і завершився перемогою дагестанського спортсмена технічним нокаутом у третьому раунді.
Бій пройшов під повним диктуванням Ісмаїлова, який із перших же хвилин приголомшив суперника серією ударів у голову, а потім поклав на килим. Фактично весь поєдинок Ємельяненко провів у партері і був змушений відбиватися від атак Магомеда. У підсумку рефері зупинив побиття в третій п'ятихвилинці, коли обличчя Олександра нагадувало криваве місиво.
Вашій увазі відео головного поєдинку АСА-107.
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