Ємельяненко – Ісмаїлов: весь бій АСА-107 на відео

Росіянин Олександр Ємельяненко програв співвітчизнику Магомеду Ісмаїлову у головному бою шоу Absolute Championship Akhmat – ACA-107.

Поєдинок у важкій ваговій категорії пройшов у Сочі і завершився перемогою дагестанського спортсмена технічним нокаутом у третьому раунді.

Бій пройшов під повним диктуванням Ісмаїлова, який із перших же хвилин приголомшив суперника серією ударів у голову, а потім поклав на килим. Фактично весь поєдинок Ємельяненко провів у партері і був змушений відбиватися від атак Магомеда. У підсумку рефері зупинив побиття в третій п'ятихвилинці, коли обличчя Олександра нагадувало криваве місиво.

Вашій увазі відео головного поєдинку АСА-107.

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