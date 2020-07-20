Ємельяненко – Ісмаїлов: прогноз на головний бій АСА-107

Російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Олександр Ємельяненко вважається фаворитом бою з Магомедом Ісмаїловим.

Одне з найбільш очікуваних протистоянь року в РФ пройде в п'ятницю, 24 липня, в Сочі на турнірі Absolute Championship Akhmat – АСА-107. Початок головного бою вечора заплановано на 22:00 за київським і московським часом.

Ставки на перемогу Ємельяненка-молодшого приймаються з коефіцієнтом 1,50. А показники на успіх його суперника досягають рівня 2,59.

Прогноз на бій Ємельяненко – Ісмаїлов "Парі-Матч"

38-річний Ємельяненко провів у ММА 35 боїв, здобувши 28 перемог, 20 з яких – нокаутом. Свій останній поєдинок Олександр провів у листопаді минулого року за правилами боксу, нокаутувавши в першому ж раунді пауерліфтера Михайла Кокляєва.

Зі свого боку 33-річний Ісмаїлов має в своєму послужному списку 16 перемог (7 нокаутом) у 24 боях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час підготовки до бою з Ісмаїловим Олександр Ємельяненко зізнався, що йому подобається бити людей на ринзі.