Ємельяненко - Ісмаїлов: офіційно названа дата самого очікуваного бою в Росії

Найочікуваніша подія в російських єдиноборствах - бій Олександра Емельяненка і Магомеда Ісмаїлова, який повинен був відбутися 7 квітня, в рамках турніру АСА-107 (Absolute Championship Akhmat) пройде в середині літа.

"Ми цінуємо працю своїх бійців і не хочемо, щоб вони втратили клас, простоюючи без боїв. Ми хочемо повернути ММА уболівальникам, вселити оптимізм і віру, що пандемія – це не назавжди. Тому ми стартуємо 11 липня з ACA 106 і до кінця літа проведемо чотири турніри. карди 106 і 107 турнірів будуть переформовані і анонсовані найближчим часом. Бій Олександр Ємельяненко – Магомед Ісмаїлов в силі і пройде 24 липня", – цитує пресслужба ACA Президена промоушена Майрбека Хасіева.

Глава АСА також додав, що Атлетична комісія промоушена створить протокол безпеки для проведення найближчих турнірів, а їх місце і формат залежатимуть від розвитку ситуації з пандемією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, останній раз Ємельяненко-молодший бився за правилами ММА 18 серпня 2018 року зі американцем Тоні Джонсоном на Турнірі WFCA. У поєдинку була зафіксована нічия.

Всього на рахунку 38-річного Ємельяненка 28 перемог, сім поразок і одна нічия.

8 січня Олександр влаштував сутичку в мережі з Ісмаїлова. Боєць виклав афішу майбутнього бою і підписав її так: "Буду бити лису голову 3 квітня!".

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