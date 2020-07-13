Ємельяненко – Ісмаїлов: де дивитися найочікуваніший бій у Росії

24 липня на турнірі АСА-107 в Сочі пройде найочікуваніша подія в російських єдиноборствах – бій Олександра Емельяненка та Магомеда Ісмаїлова.

Поєдинок в прямому ефірі буде показаний на "Матч ТВ". У студії своїми експертними думками поділяться запрошені зірки єдиноборств і шоу-бізнесу. Крім того, показ усього івенту заплановано на "Матч! Боєць".

Шоу почнеться в п'ятницю, 24 липня, о 18:00 за київським і московським часом. Відзначимо, що поєдинок Ємельяненко – Ісмаїлов було заплановано на 3 квітня, але було перенесено через пандемію коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, останній раз Ємельяненко-молодший бився за правилами ММА 18 серпня 2018 року із американцем Тоні Джонсоном на турнірі WFCA. У поєдинку була зафіксована нічия.

Всього на рахунку 38-річного Ємельяненка 28 перемог, сім поразок і одна нічия.

Анонсуючи бій з Ісмаїловим, Олександр зізнався, що йому подобається бити людей.