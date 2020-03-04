Головна Новини
5 березня • оновлено в 01:17
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Ємельяненко - Ісмаїлов: де дивитися найочікуваніший бій у Росії

1.5т
Читати матеріал російською

3 квітня на турнірі АСА-107 в Москві пройде найочікуваніша подія в російських єдиноборствах – бій Олександра Ємельяненка і Магомеда Ісмаїлова.

Поєдинок у прямому ефірі буде показаний на "Матч ТВ". У студії своїми думками поділяться запрошені зірки єдиноборств і шоу-бізнесу. Крім того, показ усього івенту запланований на "Матч! Боєць".

Ємельяненко - Ісмаїлов

Ємельяненко - Ісмаїлов

Шоу розпочнеться 3 квітня, в п'ятницю, о 18:00 за київським і московським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, востаннє Ємельяненко-молодший бився за правилами ММА 18 серпня 2018 року з американцем Тоні Джонсоном на Турнірі WFCA. У поєдинку була зафіксована нічия.

Всього на рахунку 38-річного Ємельяненка 28 перемог, сім поразок і одна нічия.

8 січня Олександр влаштував сутичку в мережі з Ісмаїловим. Боєць виклав афішу майбутнього бою і підписав її так: "Буду бити лису голову 3 квітня!".

15 лютого Ємельяненко, якого засікли в неадекватному стані в Москві, почав підготовку до бою.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "MMA" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
MMA
Особа
Олександр Емельяненко
Місце
Росія Москва
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Наполи
VS
Интер
Гости не проиграют
1.54 Сделать ставку
Эберг будет в тройке призеров
2.5 Сделать ставку
Свитолина
VS
Говорцова
Тотал меньше 20-ти геймов
1.9 Сделать ставку
Мария
VS
Конта
Победа немки
4.32 Сделать ставку
Бондаренко
VS
Петерсон
Тотал больше 20,5 гейма
1.87 Сделать ставку
Грачева
VS
Цуренко
Победа украинки
1.41 Сделать ставку
Дерби
VS
Манчестер Юнайтед
Дерби с форой (+1.5)
1.62 Сделать ставку
Гранада
VS
Атлетик
Победа Атлетика с форой (0)
1.97 Сделать ставку
Сент-Этьен
VS
Ренн
Победа Ренна с форой (0)
1.87 Сделать ставку
Фейенорд
VS
НАК Бреда
Инд. тотал Фейенорда в 1-м тайме больше 1 гола
1.83 Сделать ставку