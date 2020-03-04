Ємельяненко - Ісмаїлов: де дивитися найочікуваніший бій у Росії

3 квітня на турнірі АСА-107 в Москві пройде найочікуваніша подія в російських єдиноборствах – бій Олександра Ємельяненка і Магомеда Ісмаїлова.

Поєдинок у прямому ефірі буде показаний на "Матч ТВ". У студії своїми думками поділяться запрошені зірки єдиноборств і шоу-бізнесу. Крім того, показ усього івенту запланований на "Матч! Боєць".

Ємельяненко - Ісмаїлов

Шоу розпочнеться 3 квітня, в п'ятницю, о 18:00 за київським і московським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, востаннє Ємельяненко-молодший бився за правилами ММА 18 серпня 2018 року з американцем Тоні Джонсоном на Турнірі WFCA. У поєдинку була зафіксована нічия.

Всього на рахунку 38-річного Ємельяненка 28 перемог, сім поразок і одна нічия.

8 січня Олександр влаштував сутичку в мережі з Ісмаїловим. Боєць виклав афішу майбутнього бою і підписав її так: "Буду бити лису голову 3 квітня!".

15 лютого Ємельяненко, якого засікли в неадекватному стані в Москві, почав підготовку до бою.

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