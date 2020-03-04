Головна Новини
4 березня • оновлено в 21:24
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Ємельяненко і Кадиров звернулися до Канделакі, яку назвали дурою

6.7т
Читати матеріал російською

Російський боєць MMA Олександр Ємельяненко записав відео з главою Чечні Рамзаном Кадировим, в якому вибачився за те, що назвав гендиректорку "Матч ТВ" Тіну Канделакі "дурою".

"Вчора трохи розлютився. Приношу свої вибачення, що так відреагував на твоє інтерв'ю", – сказав Ємельяненко-молодший.

Рамзан Кадиров і Олександр Ємельяненко

Рамзан Кадиров і Олександр Ємельяненко

MSN.com

Разом із Кадировим вони визнали, що "косяк запороли", і пообіцяли відправити Канделакі букет квітів на восьме березня та приїхати до неї в гості.

"Я ж кажу, "Ахмат" – сила. Приємно здивована і, зрозуміло, ніякого зла на Сашу не тримаю. Удачі в бою – і завжди чекаю в гості", – опублікувала свою відповідь журналістка в Telegram-каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Ємельяненко влаштував розборки в мережі, грубо відповівши на слова Тіни Канделакі, які з'явилися у неї в "Яндекс.Дзен".

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Особи
Олександр Емельяненко Рамзан Кадиров Тіна Канделакі
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
16
11
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
12
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Твари кокошные.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гоша Злой
Гоша Злой
т.е. признала, что емельяненко был прав)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Наполи
VS
Интер
Гости не проиграют
1.54 Сделать ставку
Эберг будет в тройке призеров
2.5 Сделать ставку
Свитолина
VS
Говорцова
Тотал меньше 20-ти геймов
1.9 Сделать ставку
Мария
VS
Конта
Победа немки
4.32 Сделать ставку
Бондаренко
VS
Петерсон
Тотал больше 20,5 гейма
1.87 Сделать ставку
Грачева
VS
Цуренко
Победа украинки
1.41 Сделать ставку
Дерби
VS
Манчестер Юнайтед
Дерби с форой (+1.5)
1.62 Сделать ставку
Гранада
VS
Атлетик
Победа Атлетика с форой (0)
1.97 Сделать ставку
Сент-Этьен
VS
Ренн
Победа Ренна с форой (0)
1.87 Сделать ставку
Фейенорд
VS
НАК Бреда
Инд. тотал Фейенорда в 1-м тайме больше 1 гола
1.83 Сделать ставку