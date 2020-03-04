Російський боєць MMA Олександр Ємельяненко записав відео з главою Чечні Рамзаном Кадировим, в якому вибачився за те, що назвав гендиректорку "Матч ТВ" Тіну Канделакі "дурою".

"Вчора трохи розлютився. Приношу свої вибачення, що так відреагував на твоє інтерв'ю", – сказав Ємельяненко-молодший.

Рамзан Кадиров і Олександр Ємельяненко MSN.com

Разом із Кадировим вони визнали, що "косяк запороли", і пообіцяли відправити Канделакі букет квітів на восьме березня та приїхати до неї в гості.

"Я ж кажу, "Ахмат" – сила. Приємно здивована і, зрозуміло, ніякого зла на Сашу не тримаю. Удачі в бою – і завжди чекаю в гості", – опублікувала свою відповідь журналістка в Telegram-каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Ємельяненко влаштував розборки в мережі, грубо відповівши на слова Тіни Канделакі, які з'явилися у неї в "Яндекс.Дзен".

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