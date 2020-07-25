Ємельяненко госпіталізований після нокауту від Ісмаїлова

Максим Іншаков Інші види спорту 12:46, 25.07.2020 Оновлено: 13:07, 25.07.2020

Російський боєць змішаного стилю Олександр Ємельяненко був відправлений до лікарні після сенсаційної поразки від Магомеда Ісмаїлова в головному бою шоу Absolute Championship Akhmat – АСА-107.

Як стало відомо Sport24, у 38-річного бійця зламаний ніс. Крім цього, йому зашивали розсічення над оком. Обстеження ребер пошкоджень не виявило.

На рахунку 34-річного Ісмаїлова стало 15 перемог, 2 поразки й одна нічия. У 38-річного Ємельяненка 28 перемог, восьма поразка й одна нічия.

Пізніше було опубліковано повне відео цієї зустрічі. Крім того, з'явився лаконічний коментар Олександра.

Ісмаїлов кинув виклик Ємельяненку в грудні 2019 року. Поєдинок повинен був відбутися в квітні. Однак через пандемію турнір за участю бійців було вирішено відкласти.

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