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Ємельяненко госпіталізований після нокауту від Ісмаїлова

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Інші види спорту
1,6 т.
Олександр Ємельяненко

Олександр Ємельяненко отримав перелом носа.

Російський боєць змішаного стилю Олександр Ємельяненко був відправлений до лікарні після сенсаційної поразки від Магомеда Ісмаїлова в головному бою шоу Absolute Championship Akhmat – АСА-107.

Як стало відомо Sport24, у 38-річного бійця зламаний ніс. Крім цього, йому зашивали розсічення над оком. Обстеження ребер пошкоджень не виявило.

На рахунку 34-річного Ісмаїлова стало 15 перемог, 2 поразки й одна нічия. У 38-річного Ємельяненка 28 перемог, восьма поразка й одна нічия.

Пізніше було опубліковано повне відео цієї зустрічі. Крім того, з'явився лаконічний коментар Олександра.

Ісмаїлов кинув виклик Ємельяненку в грудні 2019 року. Поєдинок повинен був відбутися в квітні. Однак через пандемію турнір за участю бійців було вирішено відкласти.

Олександр Емельяненко
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