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29 грудня • оновлено в 12:00
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Ємельяненко - Джексон: з'явилося відео потужного нокауту

Ємельяненко - Джексон: з'явилося відео потужного нокауту
Зустріч завершилася, ледве встигнувши початися
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Відомий російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Федір Ємельяненко (39-6-1) у суботу, 28 грудня, нокаутував представника США Куінтон Джексона (37-14-0).

Ємельяненко - Джексон

Ємельяненко - Джексон

Головний бій на японському турнірі Bellator 237 відбувся на "Сайтама Супер Арена". З першого раунду 43-річний росіянин почав бити суперника, завдаючи йому точні удари ногами і руками. До кінця першої 5-хвилинки 41-річний уродженець Мемфіса не достояв.

Джексон пропустив вбивчий удар з правої і звалився в нокаут. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Ємельяненко - Джексон

Ємельяненко - Джексон

Ємельяненко - Джексон

Ємельяненко - Джексон

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Федір Ємельяненко оголосив брата-гвалтівника "мертвим"

Як повідомляв OBOZREVATEL 27 січня Федір Ємельяненко програв фінальний бій Гран-прі Bellator 214 в Інглвуді (Каліфорнія). Поєдинок тривав лише 35 секунд.

35-річний Бейдер відправив росіянина в нокаут першим же ударом і став чемпіоном у важкій вазі.

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Автор
Максим Богданов
Теми
MMA Bellator
Особа
Олександр Емельяненко
Місце
Японія
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