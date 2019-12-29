Ємельяненко - Джексон: з'явилося відео потужного нокауту

Відомий російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Федір Ємельяненко (39-6-1) у суботу, 28 грудня, нокаутував представника США Куінтон Джексона (37-14-0).
Ємельяненко - Джексон
Головний бій на японському турнірі Bellator 237 відбувся на "Сайтама Супер Арена". З першого раунду 43-річний росіянин почав бити суперника, завдаючи йому точні удари ногами і руками. До кінця першої 5-хвилинки 41-річний уродженець Мемфіса не достояв.
Джексон пропустив вбивчий удар з правої і звалився в нокаут. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.
Ємельяненко - Джексон
Ємельяненко - Джексон
Як повідомляв OBOZREVATEL 27 січня Федір Ємельяненко програв фінальний бій Гран-прі Bellator 214 в Інглвуді (Каліфорнія). Поєдинок тривав лише 35 секунд.
35-річний Бейдер відправив росіянина в нокаут першим же ударом і став чемпіоном у важкій вазі.
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