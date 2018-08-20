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Ємельяненка побили в Москві: спортивні підсумки 19 серпня

2.1тЧитати новину російською

Російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко потрапив до лікарні після свого бою в Москві, а український футболіст Віталій Федорів показав ставлення до Росії під час матчу ФНЛ. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 19 серпня.

Крім того, український боксер Арнольд Хегай добув вражаючу перемогу в Москві. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Читайте всі новини по темі "MMA" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
MMA
Особи
Олександр ЕмельяненкоАрнольд ХегайВіталій Федорів
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Комментарии на сайте не модерированы
Kosina Valentina
Kosina Valentina
Йоржики для чистки сосудов можно приобрести у меня .Кто хочет дам потом ссылку
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Калинкина Татьяна
Калинкина Татьяна
Здравствуйте у кoгo гипeртония - срoчно чиcтитe соcуды! Этo нaвсегдa сбивaeт давлeние до 120/80 за 1 курс http://gosportal.maminforum.com
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