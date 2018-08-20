Ємельяненка побили в Москві: спортивні підсумки 19 серпня

Російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко потрапив до лікарні після свого бою в Москві, а український футболіст Віталій Федорів показав ставлення до Росії під час матчу ФНЛ. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 19 серпня.

Крім того, український боксер Арнольд Хегай добув вражаючу перемогу в Москві. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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