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Ексглаву Всеросійської федерації легкої атлетики засудили до трьох років в'язниці

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Інші види спорту
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Валентин Балахнічьов

Колишнього главу Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА) Валентина Балахнічьова засудили до трьох років тюремного ув'язнення у справі про приховування позитивних допінг-проб спортсменів з РФ.

Як повідомляє видання Чемпіонат, разом з ним був засуджений 87-річний Ламін Діак, який раніше очолював Міжнародну асоціацію легкоатлетичних федерацій (IAAF). Балахнічьов, який працював у ВФЛА з 1990 по 2015 рік, особисто давав хабарі колезі з IAAF, щоб він закривав очі на допінгові справи російський спортсменів.

У Telegram-каналі НТВ відзначається, що ексглава ВФЛА вирішив оскаржити вирок, оскільки його "позбавили законного права захищатися" та несправедливо звинувачують у відмові працювати зі слідством.

Балахнічьова засудили до трьох років в'язниці

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіонка світу зі стрибків з жердиною з Росії Анжеліка Сидорова назвала "гребаного соромом" ситуацію з ВФЛА.

допінговий скандаллегка атлетика
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