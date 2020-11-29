Американська дівчина-боєць змішаного стилю (MMA) Джина Мазанi, яка у 18 років перейшла з фігурного катання, здобула перемогу над співвітчизницею Рейчел Остовіч на турнірі Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC).

29-річна Остовіч, яка кілька років тому вставила собі силіконові груди, зазнала третьої поразки поспіль. Уродженка Гаваїв нічого не змогла зробити з потужними "бомбами" Мазанi. Поєдинок завершився в третьому раунді після того, як 32-річній Джині вдався влучний удар ногою по печінці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату в найлегшій вазі (до 56,7 кг) Дейвісон Фігейредо здобув ефектну перемогу "гільйотиною" на турнірі UFC 255 в Лас-Вегасі (Невада, США).