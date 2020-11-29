Ексфігуристка, що перейшла в ММА, побила "силіконову" красуню UFC. Відео
Американська дівчина-боєць змішаного стилю (MMA) Джина Мазанi, яка у 18 років перейшла з фігурного катання, здобула перемогу над співвітчизницею Рейчел Остовіч на турнірі Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC).
# UFCVegas15 prelim action rolls on at women 's flyweight with Gina Mazany ( @GinaDangerAK ) vs. @RachaelOstovich.- MMA Junkie (@MMAjunkie) November 29, 2020
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29-річна Остовіч, яка кілька років тому вставила собі силіконові груди, зазнала третьої поразки поспіль. Уродженка Гаваїв нічого не змогла зробити з потужними "бомбами" Мазанi. Поєдинок завершився в третьому раунді після того, як 32-річній Джині вдався влучний удар ногою по печінці.
Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату в найлегшій вазі (до 56,7 кг) Дейвісон Фігейредо здобув ефектну перемогу "гільйотиною" на турнірі UFC 255 в Лас-Вегасі (Невада, США).