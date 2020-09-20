Ексчемпіон UFC зламав ребра супернику і переміг нокаутом. Відео

Американський ексчемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в напівсередній вазі Колбі Ковінгтон переміг свого співвітчизника Тайрона Вудлі на турнірі UFC Fight Night 178 в Лас-Вегасі.

Поєдинок завершився технічним нокаутом на користь Ковінгтона.

Колбі бився краще за опонента: перебивав в стійці, перекладав боротьбу в партер, а в п'ятому раунді після чергового тейкдауна Тайрон закричав "Ребра, мої ребра!".

Відзначимо, це 16-я перемога 32-річного Колбі Ковінгтона в ММА при двох програних боях. Для 38-річного Тайрона Вудлі поразка стала третьою поспіль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Петер Станонік отримав страшну травму на турнірі Bellator 245.

Інцидент стався в бою проти співвітчизника Реймонда Деніелса, коли 32-річний Станонік намагався виконати "вертушку".