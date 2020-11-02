Ексчемпіон UFC з дробовиком погнався за грабіжником. Відео

Колишній чемпіон UFC у напівважкій вазі Джон Джонс з дробовиком погнався за грабіжником, який забрався до нього на територію.

На своїй сторінці в Instagram спортсмен опублікував відео з камер спостереження. На ньому видно, як зловмисник придивлявся до автомобілів Джонса, поки боєць не вибіг з дому зі зброєю в руках і не почав його переслідувати.

"Мій вчорашній вечір закінчився тим, що я постукав дулом своєї рушниці по водійському склу цього хлопця. Якщо намагаєтеся когось обікрасти, то спочатку переконайтеся, що вмієте швидко бігати. Йому пощастило, що я не дурна людина і не буду стріляти по тому, хто тікає", – підписав Джонс ролик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський боєць оголосив про те, що йде з UFC, і розповів, за якої умови буде готовий повернутися.