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9 жовтня • оновлено в 05:17
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Ексчемпіон UFC витягнув собі око в прямому ефірі: відео 18+

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Ексчемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в середній вазі Майкл Біспінг під час одного з підкастів у прямому ефірі витягнув очний протез.

На запитання ведучого, чому останнім часом Майкл з'являється лише в сонцезахисних окулярах, 40-річний американець витягнув штучне праве око, шокувавши ведучого.

Травму ока він отримав ще в 2013 році. У результаті останні роки кар'єри Біспінг проводив із серйозними проблемами із зором.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька років тому Біспінг влаштував яскраве шоу під час бою за тимчасовий титул між Робертом Віттакером і Йоелем Ромеро. 38-річний британець пробрався в клітку і почав поводитися в стилі одіозного боксера Тайсона Ф'юрі.

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Тема
UFC
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