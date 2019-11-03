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3 листопада • оновлено в 15:12
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Ексчемпіон UFC принизливо полетів у важкий нокаут на 29-й секунді

2.1т Читати матеріал російською

Колишній чемпіон UFC у важкій вазі Андрій Орловський (28-9) зазнав принизливої поразки від Жаірзіньо Розенструйка (9-0) на турнірі UFC 244, який пройшов в Нью-Йорку.

Ексчемпіон UFC принизливо полетів у важкий нокаут на 29-й секунді

Знаменитий 40-річний білорус був нокаутований 31-річним представником Сурінаму уже на 29-й секунді першого раунду.

Ветеран активно почав поєдинок, але відразу пропустив кілька ударів. Андрій не став зменшувати темп, сміливо пішов вперед, але нарвався на лівий зустрічний і впав. Рефері тут же зупинив зустріч.

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Тема
UFC
Місце
США Нью Йорк
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