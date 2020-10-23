Ексчемпіон світу Валуєв пройшовся по Лукашенку після його слів про дружбу з Росією

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Микола Валуєв звинуватив у лукавстві незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

На своїй сторінці в соціальній мережі Twitter нині депутат Держдуми різко відреагував на слова глави РБ про дружбу з Росією, нагадавши про торговельно-економічні відносини Білорусі із західними країнами.

"Лукашенко заявив, що в Росії і Білорусії мало друзів у світі. Ну, звичайно, тільки вантажі як ішли через прибалтійські порти, так і йдуть. Ну а на словах ті – вороги, а ми – друзі. Усе, як завжди", – зазначив Валуєв .

Як повідомляв OBOZREVATEL, білоруси поставили ультиматум олімпійській чемпіонці з біатлону Дарії Домрачевій після її реакції на побиття брата в Мінську.