Ексчемпіон НФЛ визнаний винним в згвалтуванні інваліда

Колишній гравець в американський футбол Дана Стаблфілд, який виступав в "Сан-Франциско Форті Найнерс", "Вашингтон Редскінз" і виграв Супербоул, визнаний винним в згвалтуванні.

Суд оголосив рішення після 9 місяців розглядів і через п'ять років після того, як жертва повідомила про сексуальне насильство в поліцію.

Як повідомляє Євроспорт, з посиланням на ESPN, 49-річного Стаблфілд визнали винним у зґвалтуванні із застосуванням сили, насильницькому ув'язненні. Суд зазначив, що підсудний погрожував жертві пістолетом. Йому загрожує до 15 років в'язниці.

Стаблфілд заманив на той момент 31-річну жінку з порушеннями розвитку в свій будинок в Каліфорнії 9 квітня 2015 під приводом роботи по догляду за дітьми. Дана зв'язався з жінкою через сайт з пошуку нянь і запросив на співбесіду

Зустріч тривала близько 20 хвилин, але пізніше жінка повернулася в будинок – вона отримала повідомлення від Стаблфілда з наміром заплатити їй за витрачений час. Зґвалтувавши її, Дана дав дівчині 80 доларів і відпустив. Жінка одразу звернулася в поліцію і повідомила про інцидент.

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