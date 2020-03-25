Колишній боєць змішаних єдиноборств Чейл Соннен заявив, що у знаменитого кіноактора і майстра бойових мистецтв Брюса Лі не було б шансів у сучасному MMA.

"Ні, у нього не було б жодних шансів. Його проблема в тому, що він був ким завгодно, тільки не бійцем. Він ніколи ні з ким не бився. Брюс Лі схожий на персонажів на кшталт Стівена Сігала, Жан-Клода Ван Дамма, які сильні лише у фільмах, знятих в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія", – сказав Соннен, відповідаючи на питання підписників свого YouTube-каналу.

Брюс Лі 360tv.ru

Незважаючи на критику, ексбоєць віддав належне Брюсу Лі за його новаторський підхід до тренувань.

"Філософія Брюса Лі значно випереджала час, в який він жив. Його спроби використовувати найбільш дієві прийоми з різних стилів і видів боротьби внесли вклад у розвиток змішаних єдиноборств. А той факт, що він не брав участі у поєдинках пояснюється тим, що на той момент не існувало ніяких змагань з MMA, грепплінгу, промоутерських організацій, стрімінгових сервісів і так далі", – додав Соннен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося раніше невідоме відео бою Брюса Лі.

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