Колишнього бійця UFC Тіма Гормана заарештували в штаті Небраска за множинне порушення закону про наркотики.

Як повідомляє видання MMAJunkie, спочатку його машину було зупинено поліцейським за їзду узбіччям, а після бесіди з Горманом було прийнято рішення провести обшук його автомобіля.

Тім Горман Sherdog.com

У результаті огляду транспортного засобу службовим собакою у володінні колишнього бійця UFC було знайдено "близько 55 кг марихуани, невелику дозу кокаїну, два флакони стероїдів і 14 тисяч доларів готівкою". Зараз він перебуває у в'язниці. Сума застави в його справі становить 250 тисяч доларів.

Горман провів 13 поєдинків у змішаних єдиноборствах, вигравши 9 із них. Що стосується виступів у UFC, то він програв обидва бої під егідою промоушна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий борець зі злочинністю з ММА Бен Фодор за іронією долі попався з наркотиками.