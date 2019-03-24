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Екс-чемпіон UFC нокаутував суперника неймовірним "ударом Супермена"

2.5тЧитати матеріал російською

Колишній чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в легкій вазі Ентоні Петтіс добув ефектну перемогу над Стівеном Томпсоном на турнірі в Нешвіллі.

Ентоні Петтіс

Ентоні Петтіс

UFC

Поєдинок між американцями завершився в кінцівці другого раунду. 32-річний Петтіс відштовхнувся від клітки і завдав 36-річному Томпсону удар кулаком в стрибку. Даний прийом відомий як "Superman punch" ( "Удар Супермена").

Петтіс записав на свій рахунок десяту перемогу нокаутом в кар'єрі. Бій проти Томпсона він провів в напівсередній ваговій категорії, де не виступав з 2008-го.

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Тема
UFC
Місце
США
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