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Ексбоєць UFC заарештований за звинуваченням у педофілії

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Колишній боєць UFC американець Абель Трухільо заарештований за звинуваченням у педофілії та злочинної непристойності. Поліція не розкриває деталі розслідування, лише відомо, що злочини, за якими звинувачується спортсмен, відбулися в американському штаті Колорадо.

Поєдинок Трухільо – Хабіб

Поєдинок Трухільо – Хабіб

У 2007 і 2009 роках Абель Трухільо вже визнавав себе винним в домашньому насильстві щодо матері своєї дитини, повідомляє MMAJunkie. Тепер, мабуть, він уже взявся за доньку. Американський боєць, який виступав у UFC із 2012 по 2017 роки, провів 11 поєдинків, у шести з яких переміг, чотири завершилися поразками, а ще один бій був визнаний таким, що не відбувся.

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Зазначимо, що Трухільо програвав таким відомим бійцям, як Хабіб Нурмагомедов і Тоні Фергюсон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ірландська поліція розслідує справу ексчемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конора МакГрегора, якого підозрюють у сексуальному насильстві.

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Тема
UFC
Особи
Хабiб Нурмагомедов Тонi Фергюсон
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