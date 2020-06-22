Єдиному темношкірому гонщику Nascar підкинули петлю для шибениці

У бокси американського гонщика Nascar Бабби Уолласа, єдиного з гонщиків вищого дивізіону організації, який вважає себе афроамериканцем, підкинули петлю для шибениці.

Як повідомляє видання BBC, в організації виступили з офіційною заявою, пообіцявши провести ретельне розслідування та назавжди виключити винних зі спорту. Американський гонщик також не залишився осторонь і дав коментар щодо інциденту.

"Сьогоднішній огидний акт расизму і ненависті дуже сильно мене засмутив, нагадавши, що нашому суспільству треба пройти ще довгий шлях у боротьбі проти нерівності. Цей інцидент мене не зупинить, я не здамся", – написав він.

Раніше завдяки старанням Уолласа з гонок Nascar прибрали прапори Конфедерації. Багатьом людям не сподобалося рішення зняти з трибун символіку південних штатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у темношкірого футболіста "Бешикташ" Дембу Ба кинули пляшку з трибуни на матчі без глядачів.