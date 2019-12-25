"Є заготовки": не виключено проведення Олімпіади в Україні

Заступник міністра культури, молоді та спорту з питань спорту Володимир Шумилин розповів, що Україна може претендувати на проведення літніх Олімпійських ігор-2032.

"Олімпіада-2032. Чому це міраж? Це розрахункові позиції. Хто міг сказати в 2000-х, то в 2012 році Україна прийматиме Євро? Ніхто. Зараз питання в розумнiй стратегії і політики в цьому напрямку. Я прихильник ставити цілі, якщо ми розуміємо навіщо вони потрібні і які вигоди це дасть державі. Ми не виключаємо можливість проведення в 2032 році Олімпійських ігор в Україні, у нас такі заготовки є, що, якщо буде поставлена така мета, то ми її досягнемо. У короткостроковій перспективі хочемо приймати змагання з ігрових видів спорту, які будуть проводитись в нових побудованих залах", – цитує Шумилина xsport.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою проведення в Україні літніх Олімпійських ігор і запропонував розробити чотирирічний стратегічний план по будівництву необхідної інфраструктури.

У соцмережах заява потрапила під шквал критики. Зокрема, Зеленському нагадали про відмову від проведення військового параду на День Незалежності.

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