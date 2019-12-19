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19 грудня • оновлено в 16:17
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"Є розбіжності": Росія ухвалила рішення по допінг-скандалу

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Наглядова рада Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) ухвалила рішення оскаржити санкції WADA щодо російського спорту.

Про це повідомив її голова Олександр Івлєв, передає "Р-Спорт". Він заявив, що більшість членів ради проголосувало за те, щоб оскаржити рішення WADA в Спортивному арбітражному суді (CAS). На цю процедуру відводиться 21 день. Відлік почався з 9 грудня 2019 року.

"Є розбіжності": Росія ухвалила рішення по допінг-скандалу

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"Наглядова рада має право дати рекомендації загальним зборам РУСАДА. Є певні розбіжності в підходах, але ми знаходимося в контакті з усіма організаціями, в тому числі з WADA. Ми розраховуємо, що Росія залишиться в екосистемі спорту", – сказав Івлєв.

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Автор
Денис Карпов
Тема
допінговий скандал
Місце
Росія Москва
Тег
WADA
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