"Є розбіжності": Росія ухвалила рішення по допінг-скандалу

Наглядова рада Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) ухвалила рішення оскаржити санкції WADA щодо російського спорту.

Про це повідомив її голова Олександр Івлєв, передає "Р-Спорт". Він заявив, що більшість членів ради проголосувало за те, щоб оскаржити рішення WADA в Спортивному арбітражному суді (CAS). На цю процедуру відводиться 21 день. Відлік почався з 9 грудня 2019 року.

Euronews

Новини WADA відкрило 15 нових справ проти Росії

"Наглядова рада має право дати рекомендації загальним зборам РУСАДА. Є певні розбіжності в підходах, але ми знаходимося в контакті з усіма організаціями, в тому числі з WADA. Ми розраховуємо, що Росія залишиться в екосистемі спорту", – сказав Івлєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

9 грудня виконком WADA ухвалив рішення відсторонити Росію на чотири роки від великих міжнародних турнірів, включаючи Олімпійські ігри та чемпіонати світу. Виняток становитимуть "чисті" спортсмени, які зможуть виступати в нейтральному статусі.

президент РФ Володимир Путін назвав санкції WADA щодо Росії несправедливими і такими, що не відповідають здоровому глузду.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!