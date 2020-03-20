"Є різні варіанти": у МОК заговорили про перенесення Олімпіади-2020

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що організація опрацьовує різні формати і дати для проведення літніх Олімпійських ігор у Токіо.

"Ми не знаємо, якою буде ситуація до моменту початку Ігор. Зрозуміло, розглядаються різні варіанти розвитку подій, але ми знаходимося в іншому становищі, ніж багато інших спортивних організації або професійні ліги, оскільки до Олімпійських ігор залишається ще чотири з половиною місяці. Сьогодні ніхто не зможе сказати вам, як будуть розвиватися події завтра або через місяць, не кажучи вже про стан справ через чотири з гаком місяці", – зазначив глава МОК в інтерв'ю The New York Times.

AFP

Також функціонер розповів, якими принципами керуватиметься МОК, приймаючи остаточне рішення про долю Ігор у Токіо. За його словами, фінансове питання в даному випадку не буде знаходитися в пріоритеті.

"Рішення МОК не буде визначатися будь-якими фінансовими інтересами. Завдяки діючій чотири роки політиці управління ризиками, а також наявності страховки, МОК в будь-якому випадку зможе продовжувати свою діяльність і виконувати свою місію з організації Олімпійських ігор. На першому місці у нас стоїть захист здоров'я всіх осіб, що мають відношення до Ігор, і боротьба з поширенням вірусу", – зазначив Бах.

Олімпійські ігри в Токіо мають пройти з 24 липня по 9 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Великобританія пригрозила бойкотом Олімпіади-2020, давши зрозуміти, що ні за яких обставин не буде ризикувати здоров'ям і благополуччям своїх спортсменів.

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