Дворазовий чемпіон світу потонув в Австралії

Дворазовий чемпіон світу зі сноуборду Алекс Пуллін потонув під час підводного полювання біля берегів Австралії у віці 32 років.

"На ньому не було кисневої маски. Ми вважаємо, що він займався підводним полюванням без акваланга й інших дихальних апаратів. Коли Пулліна знайшли під водою, він перебував у несвідомому стані. Його винесли на берег і намагалися реанімувати протягом 45 хвилин", – цитує слова медичного працівника Джастіна Пейна видання 9news.

Спортсмен був прапороносцем збірної Австралії на зимових Олімпійських іграх-2014 у Сочі й брав участь в Олімпіадах у 2010 і 2018 роках. На його рахунку дві перемоги на чемпіонатах світу зі сноубордкросу в 2011-му і 2013-му.

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