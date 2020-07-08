МоваЯзык

Топтеми:

Дворазовий чемпіон світу потонув в Австралії

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Інші види спорту
1,7 т.
Алекс Пуллін на чемпіонаті світу зі сноуборду

Алекс Пуллін потонув біля берегів Австралії під час підводного полювання.

Дворазовий чемпіон світу зі сноуборду Алекс Пуллін потонув під час підводного полювання біля берегів Австралії у віці 32 років.

"На ньому не було кисневої маски. Ми вважаємо, що він займався підводним полюванням без акваланга й інших дихальних апаратів. Коли Пулліна знайшли під водою, він перебував у несвідомому стані. Його винесли на берег і намагалися реанімувати протягом 45 хвилин", – цитує слова медичного працівника Джастіна Пейна видання 9news.

Спортсмен був прапороносцем збірної Австралії на зимових Олімпійських іграх-2014 у Сочі й брав участь в Олімпіадах у 2010 і 2018 роках. На його рахунку дві перемоги на чемпіонатах світу зі сноубордкросу в 2011-му і 2013-му.

Як повідомляв OBOZREVATEL, австралійський каякер Джеремі Уорсі потонув, записавши останні хвилини життя на відео.

Австраліясноуборд
Поділитися в Facebook
  2. Спорт
  3. Інші види спорту