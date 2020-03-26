Дворазова переможниця юніорського чемпіонату Росії з дзюдо Марьям Єсєркєєва зробила спробу суїциду. Трагедія сталася в грудні, але стала надбанням громадськості лише 25 березня.

Марьям Єсєркєєва judo.ru

У вересні минулого року спортсменка повідомила родичам, що її побили троє чоловіків. Також вона розповідала про проблеми в стосунках з тренером і його домаганнях.

"Дочка була в неадекватному стані, очманілі, розширені очі. Говорила, що її били троє чоловіків. При мені вона кілька разів втрачала свідомість. Коли я намагався дізнатися, що з нею, вона на мене кричала, говорила, що я винен, що відправив її в Самару, що не знаю, як над нею тут знущалися... Але домогтися подробиць не вдалося ", - цитує Volga.News батька дівчини.

Марьям на "швидкій допомозі" доставили в лікарню на обстеження, але лікарі не знайшли причин її поганого самопочуття, сказали, що травми голови були, але вони вже застарілі.

У 4 ранку 11 грудня вона вистрибнула з вікна четвертого поверху готелю.

Марьям Єсєркєєва judo.ru

Марьям отримала численні переломи, черепно-мозкову травму, але залишилася жива. Два місяці вона провела в комі, вийшла з якої тільки 7 лютого. Дівчині вже присвоїли першу групу інвалідності. Вона все пам'ятає і може розмовляти. Але розпитувати її про причини події родичі поки не наважуються.

Батько дзюдоїстки намір звернутися до Слідчого комітету і прокуратури, щоб домогтися кримінального переслідування тренера Єсєркєєвої – Сергія Герасимова.

Марьям Єсєркєєва judo.ru

21-річна Єсєркєєва також є бронзовим призером Кубка Європи і срібним призером Кубка Азії 2019 року.

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