Дворазова чемпіонка Європи померла 33-річною

Чемпіонка Європи з плавання з Німеччини Даніела Самульскі померла за тиждень до свого 34-річчя. У колишньої спортсменки залишилося двоє малолітніх дітей.

Як повідомляє портал Swimswam, причиною смерті стало онкологічне захворювання черевної порожнини, з яким Самульскі боролася з 2011 року. Кілька років тому вона впоралася з раком, але почався рецидив.

"Це справжній удар. Ми довго працювали разом, і це був чудовий час", - прокоментував трагедію головний тренер збірної Німеччини Хеннінг Ламбертц.

Новини Титулована спортсменка померла загадковою смертю

Самульскі двічі ставала чемпіонкою Європи (2006, 2010), двічі завойовувала "срібло" (2002, 2010) і один раз - "бронзу" (2010). Спортсменка досі є володаркою рекорду Німеччини на дистанціях 50 м і 100 м на спині.

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