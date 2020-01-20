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20 січня • оновлено в 15:48
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Два мільйони за секунду: МакГрегор заробив феноменальну суму за бій з Серроне

1.2т
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За поєдинок із американцем Дональдом Серроне, що відбувся в Лас-Вегасі в ніч на 19 січня, ірландський боєць UFC Конор МакГрегор заробив загалом 78 мільйонів доларів.

Конор МакГрегор

Конор МакГрегор

З урахуванням того, що ірландець здобув перемогу в сутичці нокаутом на 40-й секунді першого раунду, за кожну секунду поєдинку Конор заробив майже по 2 мільйони доларів, повідомляє Lad Bible.

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Слід зазначити, що офіційний гонорар МакГрегора склав 3 мільйони доларів, а більшу частину загальної суми він заробив від продажу трансляції бою. Для Конора цей поєдинок став першим із 2018 року, коли він програв росіянину Хабібу Нурмагомедову.

Конор МакГрегор у бою з Серроне

Конор МакГрегор у бою з Серроне

Згадаємо, що в активі 31-річного Макгрегора 22 перемоги й 4 поразки в 26 поєдинках у MMA.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Серроне був терміново госпіталізований після нокауту від МакГрегора.

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Автор
Денис Карпов
Тема
UFC
Особа
Конор МакГрегор
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Гоша Злой
Гоша Злой
молодец) россиянину такая сумма и не снилась
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