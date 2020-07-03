Два інсульти: з'явилися подробиці смерті батька Хабіба Нурмагомедова

Батько і тренер чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов, який помер 3 липня, так і не вийшов зі стану коми.

За словами коментатора Рамазана Рабаданова, Нурмагомедов-старший переніс два інсульти, які сильно вплинули на мозок тренера.

"У Абдулманапа було два інсульти. В серці і мозку. Серце змогли вилікувати, а мозок – ні. Він так і не вийшов з коми. Занадто важка була ситуація, вже було пізно. Лікарі робили все, що могли. Навіть намагалися підключити президента, але занадто важкий стан був", – цитує журналіста Чемпионат.com.

Нагадаємо, Абдулманапу Нурмагомедову було лише 57 років. Наприкінці квітня його було госпіталізовано з підозрою на пневмонію, пізніше у нього було діагностовано коронавірус, а також проведена операція на серці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабіб Нурмагомедов закликав жителів Дагестану серйозно ставитися до боротьби з коронавірусом.