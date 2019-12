Два бійці UFC влаштували неймовірний розмін ударами – опубліковано відео

Бразилець Алешандре Пантоя (22-4), який посідає 4-те місце в UFC у легкій вазі, і американський боєць Метт Шнелл, що йде на 9 позиції, влаштували справжнє шоу в андеркарді турніру UFC Fight Night 165.

Як повідомляє Sport.ua, поєдинок між Пантоєю і Шнеллом закінчився вже в першому раунді після того, як бійці забули про оборону та почали невпинно обмінюватися ударами. Більш стійким виявився бразилець, який і вийшов переможцем з цієї битви, відправивши суперника в нокаут.

Madness ensues between top-ten flyweights and former TUF teammates, as fourth-ranked Alexandre Pantoja (22-4) planks ninth-ranked Matt Schnell to conclude a fit of first-round chaos! "The Cannibal" scores his 16th finish amid the wreckage. #UFCBusan pic.twitter.com/80J6TDCXh0