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23 грудня • оновлено в 11:34
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Два бійці UFC влаштували неймовірний розмін ударами – опубліковано відео

1.4т
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Бразилець Алешандре Пантоя (22-4), який посідає 4-те місце в UFC у легкій вазі, і американський боєць Метт Шнелл, що йде на 9 позиції, влаштували справжнє шоу в андеркарді турніру UFC Fight Night 165.

Як повідомляє Sport.ua, поєдинок між Пантоєю і Шнеллом закінчився вже в першому раунді після того, як бійці забули про оборону та почали невпинно обмінюватися ударами. Більш стійким виявився бразилець, який і вийшов переможцем з цієї битви, відправивши суперника в нокаут.

Алешандре Пантоя відправляє Метта Шнелла в нокаут

Алешандре Пантоя відправляє Метта Шнелла в нокаут

MMA Junkie – USA Today

Варто зазначити, що за свій виступ Пантоя отримав свій перший у кар'єрі приз за найкращий бій вечора.

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