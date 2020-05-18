Хабіб вперше розповів про стан батька

Олександр Чеканов Інші види спорту 22:33, 18.05.2020 Оновлено: 22:57, 18.05.2020

Чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов підтвердив, що його батько заразився коронавірусом і перебуває в лікарні.

Спортсмен у зверненні до своїх співвітчизників на сторінці в соціальній мережі Instagram заявив, що багато його родичів стали жертвами хвороби.

"У мене з близьких родичів десь 20 осіб лежали в реанімації. Деяких уже немає з нами. Дуже багатьох. Батько зараз перебуває в лікарні. Його стан дуже важкий. На тлі цього вірусу у нього проявилися ускладнення на серці, тому що рік тому ми йому робили операцію. Зараз йому знову зробили операцію. У нього важкий стан. Велике спасибі всім, хто пише і підтримує", – сказав Хабіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Абдулманап Нурмагомедов пеебуває під апаратом ШВЛ, а також не може рухатися і розмовляти. Батько Хабіба переніс інсульт і провів тиждень у комі.

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