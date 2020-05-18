Головна Новини
19 травня • оновлено в 01:14
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Хабіб вперше розповів про стан батька

4.5т
Читати матеріал російською

Чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов підтвердив, що його батько заразився коронавірусом і перебуває в лікарні.

Спортсмен у зверненні до своїх співвітчизників на сторінці в соціальній мережі Instagram заявив, що багато його родичів стали жертвами хвороби.

🤲

Публікація від Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

"У мене з близьких родичів десь 20 осіб лежали в реанімації. Деяких уже немає з нами. Дуже багатьох. Батько зараз перебуває в лікарні. Його стан дуже важкий. На тлі цього вірусу у нього проявилися ускладнення на серці, тому що рік тому ми йому робили операцію. Зараз йому знову зробили операцію. У нього важкий стан. Велике спасибі всім, хто пише і підтримує", – сказав Хабіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Абдулманап Нурмагомедов пеебуває під апаратом ШВЛ, а також не може рухатися і розмовляти. Батько Хабіба переніс інсульт і провів тиждень у комі.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "UFC" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
UFC
Особа
Хабiб Нурмагомедов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
1
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Спорт Інші види спорту

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 18 616.

    Вилікувалися: 5276. Померли: 535.

  • У світі захворіли понад 4,8 млн осіб, загинули – понад 318 тисяч.

  • Рекорд за два місяці: в Італії добова кількість загиблих від COVID-19 впала нижче 100.

  • В Ізраїлі винайшли диво-маску, що дозволяє їсти і пити, не знімаючи її.

  • Море, річка або басейн: лікарка назвала найнебезпечнішу водойму для зараження COVID-19.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Astralis
VS
Heroic
Победа Astralis с форой в -1,5 карты
1.50 Сделать ставку
Salamander
VS
AGO
Победа Salamander
1.87 Сделать ставку
Неман
VS
Торпедо-БелАЗ
Победа Торпедо-БелАЗ с форой (0)
1.91 Сделать ставку
Славия
VS
Городея
Городея не проиграет
1.83 Сделать ставку
Герта
VS
Унион
Победа Герты с форой (0)
1.71 Сделать ставку
Шахтер С
VS
Белшина
Победа Шахтера с форой (-1.5)
1.78 Сделать ставку
Syman
VS
LDLC
Победа Syman с форой в -1,5 карт
1.95 Сделать ставку
Endpoint
VS
AVEZ
Победа Endpoint с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
Nemiga
VS
Alternate aTTaX
Победа Nemiga
1.70 Сделать ставку
Astralis
VS
G2
Победа Astralis с форой в -2,5 карты
2,11 Сделать ставку