Дворазовий чемпіон світу з боїв без правил Магомедхан Гамзатханов, відомий в спортивному світі як Вовк-хан, зізнався, що в Дагестані є дуже серйозні проблеми з епідеміологічною обстановкою.

коронавірус в Дагестані

"У нас в Дагестані катастрофічна ситуація. 16 травня в центральну лікарню завезли 90 осіб. Дуже багато вмирають. Я сьогодні розмовляв з дуже серйозним лікарем, Хасайбат Нуцаловою, завідуючою відділенням нейрореанімаціі Республіканської клінічної лікарні в Махачкалі. Вона каже, що сьогодні ситуація контролюється, а ще кілька днів тому була безконтрольна. Зараз все ще багато людей хворіє, але вже простіше стало", – цитує легендарного спортсмена СЕ.

За словами Гамзатханова місцеві жителі не довіряють приїжджому керівництву регіону.

"Ось губернатор Тульської області каже, що треба сидіти вдома, все сидять. А в Дагестані інша ситуація. Народ не вірить владі. Більше повірили чуткам з соцмереж, що це не небезпечно. І продовжили ходити на весілля, на заходи, всіх перезаражали. Думаю, тут обопільна вина, що що влади, що народу. Влада і відповідні служби не змогли переконати народ у серйозності коронавiрусу. Це їх упущення. Треба було достукатися до всіх. Але і народ теж поставився дуже холодно до ситуації. Є недовіра один до одного", – підсумував Гамзатханов.

Раніше колишній нападаючий махачкалинського "Анжи" росіянин Шаміль Лахіялов жахнувся через важку ситуацію з коронавірусом в Дагестані і розповів про ситуацію з місцями в лікарнях.

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