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4 березня • оновлено в 05:15
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"Дура. Повна дура": Ємельяненко влаштував розбірки з Канделакі

11.5т
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Відомий російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко влаштував у мережі розбірки з генеральним директором "Матч ТВ" Тіною Канделакі.

Спершу Канделакі у себе "Яндекс.Дзен" висловилася, щодо взаємин бійця з главою Чечні Рамзаном Кадировим. На думку Канделакі, в Чечні, де тренується Ємельяненко перед боєм проти Магомеда Ісмаїлова, "немає місця алкоголю". "Тільки спорт і справжня боротьба, зокрема боротьба за майбутнє Олександра не тільки і не стільки в спорті, скільки в подальшому житті", – визнала продюсерка.

"Я ніколи раніше не думав, що Тіна Канделакі така дура. Я був про неї кращої думки. Дура... Дура. Повна дура", – відреагував Ємельяненко у себе в Instagram.

Канделакі не втрималася, щоб не вколоти спортсмена у відповідь.

"Приємно знати, що Олександр Ємельяненко читає мій "Дзен", хоча мода деяких сучасних чоловіків на беззмістовну лайку на мою адресу не перестає мене тішити. Ще раз переконалася, що Саша дуже потребує виховання. Тому вірю: якщо він затримається в "Ахматi", то там із цим блискуче впораються", – написала Тіна Гівієвна у себе в Telegram-каналі.

"Дура. Повна дура": Ємельяненко влаштував розбірки з Канделакі

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Олександр Емельяненко Тіна Канделакі
Місце
Росія
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Гоша Злой
Гоша Злой
тут Емельяненко не совсем прав - в выборе ебарей тина была профи - только с деньгами типа нашего беглого курченко или по молодости небедного тогда мелю...)
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