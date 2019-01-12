ДТП з Пушкарем: армрестлер, який вижив, дав перший коментар після аварії

Чемпіон світу з армрестлінгу Олег Жох прокоментував жахливу аварію в Рівненській області, в якій загинув його батько Сергій Жох та друг Андрій Пушкар.

Після аварії армрестлер був доставлений до районної лікарні у важкому стані. Український спортсмен уже прийшов до тями, проте знаходиться в нестабільному стані. У Олега часткова втрата пам'яті.

Андрій Пушкар та Олег Жох instagram.com/olegzhokh

"В цілому мені вже краще, я вже можу ходити. Можу сам взяти в руку щось легке. Правда, великих навантажень ще не даю. Еспандер ще поки не стискаю, тренуюся на губці. І так просто сам розминаю, розробляю руку", - розповів Жох в інтерв'ю в сюжеті ArmBets TV.

Незважаючи на важкі травми, лікарі прогнозують повернення Олега у великий спорт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український армрестлери Андрій Пушкар загинув у страшній автомобільній аварії близько 15 години 14 листопада. Смертельна ДТП сталася на трасі Київ – Чоп. Пушкар знаходився в авто разом зі своїм колегою Олегом Жохом.

Суперник загиблого армрестлера Андрія Пушкаря Денис Ципленков відмовився від чемпіонського пояса на користь опонента. Українець не дожив до бою кілька днів.

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