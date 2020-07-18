Дружина легендарного футболіста "Манчестер Юнайтед" пішла з дому після 20 років шлюбу

Легендарний футболіст "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз посварився зі своєю дружиною Клер, повідомляє The Sun.

Жінка пішла з дому, в якому вони спільно проживали останній 21 рік. Причини розставання невідомі. В даний момент Клер проживає окремо. Папарацці змогли сфотографувати її під час походу за покупками. Обручка у британки була відсутня.

Клер Скоулз nb press ltd

Клер Скоулз вийшла за покупками nb press ltd

Клер Скоулз повертається з магазину nb press ltd

Клер Скоулз без обручки nb press ltd

Клер Скоулз дивиться по сторонами nb press ltd

Поул і Клер Скоулз на гала-вечірці "Манчестер Юнайтед", 2010 рiк

"Їм можна поспівчувати, тому що вони обидва цінували сім'ю найвище всього іншого. Здавалося, що вони будуть разом назавжди, і ніхто не очікував цього", – цитує таблоїд джерело, який знайомий з ситуацією.

Скоулз і Клер познайомилися в пабі, коли їм було по 18 років. Шість років по тому в 1999 році вони одружилися. Пара виховує трьох дітей в будинку в Садлворте (Англія), який вони купили після чемпіонату світу 1998 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомому сербському футболістові довелося покинути американський клуб "Лос Анджелес Гелаксі" після того, як його дружина виклала в Instagram кілька сторіз, які засуджують протестуючих в США.