Другий шанс: Харлан прокоментувала перенесення Олімпіади-2020

Олімпіада-2020 не встояла перед коронавірусом, будучи перенесеною з літа 2020 на більш пізній термін.

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Шаблістка Ольга Харлан є однією з головних надій України на олімпійські медалі в Токіо, хоча українська команда поки не кваліфікувалася на Ігри. Тепер же все затягується ще на рік.

"Думаю, будь-який спортсмен, який претендує на Олімпійські ігри та мріє про них, хоче скоріше потрапити на Ігри. А тут перенесли на цілий рік... Звичайно ж, перенесення в цілому засмучує, адже була виконана велика підготовка, і всі сподівалися, що епідемія коронавіруса все-таки не вплине на ОІ. Була надія на швидке виправлення ситуації, але, мабуть, це не так", – сказала Харлан в коментарі OBOZREVATEL.

Ольга Харлан

"Але з іншого боку можна знайти і позитивні моменти. По-перше, Олімпіаду тільки перенесли, а не скасували взагалі. І так вже склалося, що нинішній олімпійський цикл йде тепер не 4, а 5 років. Перенесення Олімпіади-2020 – це правильне рішення, тому що в першу чергу ми повинні думати про здоров'я людей, про своїх сім'ї та подібні цінності. Тому десь перенесення (а не скасування) Ігор – це й на краще. Деякі спортсмени отримали додатковий час переосмислити свою підготовку і виправити помилки. По суті, це другий шанс на підготовку до Олімпіади", - говорить Ольга.

Як тепер буде будувати свою роботу та планувати підготовку до ОІ, сама Ольга поки не знає. За її словами, тепер багато що залежить від того, як буде завершена кваліфікація до Ігор.

"Зараз дуже важко про щось говорити конкретно, адже рішення прийнято тільки недавно. Тепер до Ігор у нас 1 рік і 4 місяці, і за цей час ще багато буде обговорюватися і будуватися заново. Міжнародна федерація буде дивитися на наступний сезон з тим, як закінчити кваліфікацію, особливо у фехтуванні. Ми самі не знаємо, чого очікувати, адже Україна ще не кваліфікувалася на Олімпійські ігри ... Тому стан "підвішений", і хочеться скоріше все це вирішити та розуміти ситуацію. Але зараз треба час – не поспішаючи визначиться з планами і готується далі".

"Сьогодні головне – звернути велику увагу на епідемію, тому що у нас люди, на жаль, поки не серйозно до цього ставляться. В результаті число заражених зростає і зростає... Треба більш відповідально ставитися до карантину і залишатися вдома, як би не хотілося на вулицю . А виходити тільки по потребі та в повній готовності. Я, наприклад, виходжу тільки в магазин".

Наступні літні Олімпійські ігри повинні також пройти в Токіо, але по заявою самих японців, не пізніше літа 2021-го. Швидше за все, ОІ пройдуть в липні серпні наступного року в звичному форматі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через епідемію коронавіруса напевно буде перенесений наступний поедок українського важковаговика Олександра Усика.

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