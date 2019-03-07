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"Дрищ": скандальний російський боєць наїхав на Хабіба

15.8тЧитати матеріал російською

Скандальний російський боєць В'ячеслав Дацик впевнений, що Хабіб Нурмагомедов ніяк не тягне на звання кращого бійця Російської Федерації.

Сергій Дацик

Сергій Дацик

Кадр із відео

"Хабіб Нурмагомедов зараз найпопулярніший боєць у Росії? Нісенітниця, Хабіб – це дрищ. Вага мухи. Єдиний нормальний боєць у Росії залишився – це Харитонов", – заявив Дацик.

"У в'язниці я вболівав за Конора Макгрегора. За рудобородого. Я чудово розумів, що виграє Хабіб – за технікою, тактикою, стилем. Це було зрозуміло. В ударника проти борця шансів мало. Бій дивився по "телику" – в камерах є телевізори. Велика частина в'язниці – з Кавказу, вони за Хабіба вболiвали. Але всі білі вболівали за Конора", – зізнався він.

Дацик був заарештований у 2007 році за серію пограбувань салонів стільникового зв'язку, відправлений у психіатричну клініку, звідки в 2010 році втік. Нелегально прибувши в Норвегію, попросив там політичного притулку, в чому йому відмовили.

Норвезькою експертизою Дацик був визнаний осудним і засуджений до тюремного ув'язнення за незаконне носіння зброї. Після відбуття терміну рішенням суду депортований у Росію, де засуджений до 5 років позбавлення волі. 17 березня 2016 року вийшов на свободу з красноярської колонії.

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Нагадаємо, що російський чемпіон зі змішаних єдиноборств Хабіб Нурмагомедов (26-0) у своєму першому захисті титулу чемпіона UFC у легкій вазі переміг ірландця Конора МакГрегора (21-3). Бій завершився в четвертому раунді після того, як дагестанцеві вдався задушливий прийом.

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Тема
MMA
Особа
Хабiб Нурмагомедов
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Комментарии на сайте не модерированы
Smit John
Smit John
В принципе, это действительно так. И, действительно, жаль, что Макгрегор проиграл. Именно как представитель нехабибского сообщества.
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